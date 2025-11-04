Les professionnels du regroupement de crédit se livrent à un véritable festival de slogans aguicheurs. Parmi eux, citons « Gagnez du temps et de l'argent » par exemple, « Améliorez votre budget », ou encore cette petite perle, « le rachat de crédit est la solution qui permet de retrouver un budget léger et équilibré ». Ces formules, répandues sur flyers, réseaux sociaux et sites internet, laissent miroiter une amélioration miraculeuse de la situation financière. D'autres présentent même le regroupement comme une solution d'épargne, ou vantent carrément des taux « historiquement bas ». On peut déjà vous l'affirmer : la réalité est rarement aussi rose.