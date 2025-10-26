Bonne nouvelle pour les perfectionnistes de l'esthétique : Google n'a pas abandonné l'effet Mica pour Chrome sur Windows 11. Malgré des bugs tenaces qui donnent des sueurs froides aux développeurs, le navigateur finira bien par s'habiller aux couleurs de votre fond d'écran.
Depuis 2023, Google joue à cache-cache avec l'effet Mica dans Chrome. Cette technologie, que Microsoft a introduite en 2021, permet d'harmoniser la barre de titre des applications avec le fond d'écran de Windows 11. Contrairement aux effets de transparence gourmands en ressources, Mica capture une seule fois votre fond d'écran et l'utilise pour teinter discrètement la barre de titre. Élégant et économe, le concept séduit. Reste à l'appliquer correctement.
Quand les onglets refusent de s'aligner
Le hic ? Des problèmes d'alignement particulièrement retors. La bande d'onglets refuse obstinément de se positionner correctement lorsque Mica s'active. En cause : un calcul de coordonnées qui part dans tous les sens, faisant valser la géométrie de la fenêtre comme un danseur éméché.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
Dana Fried, responsable de l'interface utilisateur de Chrome sur Windows, a mis les mains dans le cambouis pour corriger ce casse-tête. Les équipes s'attaquent méthodiquement à chaque bug, retouchant la logique du cadre Windows pixel par pixel. Ces correctifs arrivent déjà dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur.
Petit détail amusant : Google désactivera automatiquement Mica si vous activez la couleur d'accentuation pour les applications dans Windows 11. Histoire d'éviter qu'une guerre de couleurs n'éclate sur votre écran.
Microsoft Edge n'est pas mieux loti
L'ironie de la situation ? Le navigateur Edge de Microsoft ne propose pas non plus l'effet Mica pour sa barre de titre. Comble du paradoxe, l'éditeur de Windows 11 peine autant que Google à intégrer ses propres standards visuels. Le projet Phoenix avait pourtant intégré Mica avant de le retirer en mars 2025. Cette arlésienne se place dans la continuité du Chrome Refresh 2023, qui a déjà apporté des coins arrondis et des couleurs dynamiques au navigateur. L'ajout de Mica couronnera cette refonte visuelle en créant une véritable cohérence avec Windows 11.
Les utilisateurs courageux peuvent déjà tester la fonctionnalité via un indicateur expérimental dans Chrome Canary. Mais gare aux bugs d'affichage et aux fenêtres mal alignées. Pour une expérience sans accroc, la patience reste de mise. Les commits actifs dans le code de Chromium prouvent que Google travaille sérieusement sur le sujet. L'effet Mica débarquera dans Chrome quand il sera vraiment prêt, pas avant.