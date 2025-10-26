L'ironie de la situation ? Le navigateur Edge de Microsoft ne propose pas non plus l'effet Mica pour sa barre de titre. Comble du paradoxe, l'éditeur de Windows 11 peine autant que Google à intégrer ses propres standards visuels. Le projet Phoenix avait pourtant intégré Mica avant de le retirer en mars 2025. Cette arlésienne se place dans la continuité du Chrome Refresh 2023, qui a déjà apporté des coins arrondis et des couleurs dynamiques au navigateur. L'ajout de Mica couronnera cette refonte visuelle en créant une véritable cohérence avec Windows 11.

Les utilisateurs courageux peuvent déjà tester la fonctionnalité via un indicateur expérimental dans Chrome Canary. Mais gare aux bugs d'affichage et aux fenêtres mal alignées. Pour une expérience sans accroc, la patience reste de mise. Les commits actifs dans le code de Chromium prouvent que Google travaille sérieusement sur le sujet. L'effet Mica débarquera dans Chrome quand il sera vraiment prêt, pas avant.