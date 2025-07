Ce choix d’implantation n’a rien d’un simple compromis technique, et il en dit long sur le nouveau rapport de force qui s’installe entre les États et les entreprises tech « privacy first ». En misant sur l’Allemagne et la Norvège, Proton adresse un message on ne peut plus clair à la Confédération : malgré ses défauts, l’Union européenne est aujourd’hui perçue comme plus fiable que la Suisse sur les questions de confidentialité, et plus apte à garantir la stabilité juridique nécessaire à des projets sensibles.