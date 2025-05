Encore faut-il accepter d’en confier un peu plus à Google. Chrome, Android, vos SMS, votre compte Gmail… tout transite déjà dans le même écosystème. Ajouter à cela les codes d’authentification, c’est prolonger un peu plus la logique de centralisation. Pas forcément un souci de sécurité immédiat, mais une vraie question de confiance à moyen terme. Si vous laissez Chrome remplir automatiquement vos champs sensibles, il faut être à l’aise avec l’idée que le navigateur – et donc Google – puisse techniquement y avoir accès. Même si la firme promet que ces données ne sont pas utilisées à d’autres fins, y compris publicitaires.