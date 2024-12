Il aura fallu une décennie pour que deux géants du numérique trouvent enfin un terrain d’entente. Avec l’arrivée de l’extension iCloud Passwords sur Firefox, Apple offre aux utilisateurs et utilisatrices de son écosystème une ouverture longtemps espérée. Gérer ses mots de passe et synchroniser ses identifiants entre Firefox et les appareils Apple devient enfin possible, une avancée qui répond à des années de frustration. Mais derrière cette ouverture pourrait aussi se cacher une stratégie plus subtile, entre sécurisation d’un écosystème contrôlé et réponse forcée à des initiatives venues de sa communauté.