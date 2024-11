Dans sa dernière version, il est désormais possible de détacher le lecteur de musique de la barre latérale pour le faire glisser et le placer où on le souhaite. Pratique donc pour poursuivre sa navigation web, peu importe les onglets ouverts, tout en profitant aisément de ses morceaux favoris.

Rappelons que cette nouvelle version d'Opera promeut globalement une navigation plus fluide, plus intelligente, plus personnalisable, et force est d'admettre que le résultat est très réussi.