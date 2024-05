Google déclasse les deepfake porno, mais les victimes souhaitent leur suppression du moteur de recherche

Dans un article de Bloomberg, plusieurs personnes s'étant fait usurper leur image dans des deepfakes porno ont dénoncé l'insuffisance de la mesure prise par Google. Selon elles, le simple déclassement de ces contenus dans les résultats de recherche ne les empêchera pas de continuer à se propager sur le Web et les plateformes.



« Tant que ces vidéos resteront en ligne quelque part, elles continueront à me hanter et à me causer d'immenses souffrances psychologiques », témoigne ainsi une jeune femme de 25 ans, victime d'un de ces deepfakes pornographiques la représentant dans des actes sexuels explicites.



Au-delà de leurs craintes de voir ces faux contenus continuer à se répandre, les victimes dénoncent surtout le poids et les délais considérables que représentent les procédures actuelles de demande de suppression de ces vidéos. « On nous demande d'identifier et de signaler une à une chaque instance de ces deepfakes sur tous les sites et plateformes les hébergeant, c'est un parcours du combattant sans fin », déplore une autre plaignante.

Au-delà d'un simple déclassement, la suppression pure et simple de ces contenus illégaux semble la seule solution définitive pour les victimes. Un débat éthique et juridique complexe se profilerait-il sur ce sujet sensible ?