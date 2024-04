Le ver Raspberry Robin fait son retour, et cette fois, il se propage dans les scripts Windows

Identifié pour la première fois fin 2021, Raspberry Robin est un malware qui ciblait initialement les grandes entreprises IT ou les industries, et qui continue de faire trembler la plupart des organisations.

Mais en mars 2024, il semble que les hackers aient décidé de le propager plus largement. Ainsi fut dit, ainsi fut fait, et désormais Raspberry Robin est diffusé avec Windows Script Files (WSF), ce qui le rend encore plus difficile à identifier. Et si traditionnellement, Raspberry Robin était réputé pour se diffuser avec des supports amovibles comme les clés USB, aujourd'hui, la technique utilisée par les hackers est aussi astucieuse que ravageuse. Et en ligne de mire, Microsoft Defender, qu'il réussissent à neutraliser.