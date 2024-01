L'annonce insolite d'Opera : 10 000 dollars pour passer une semaine avec son navigateur sur une île déserte !

L'offre d'Opéra semble difficile à croire : au-delà de la rémunération plus que confortable, pour une semaine de travail à peine, il ne s'agit a priori pas non plus de la tâche la plus éprouvante qui soit. Pendant votre semaine de « travail », vous serez uniquement tenu de… faire des recherches sur Internet, en utilisant Opera comme navigateur, bien entendu. Et pour que l'expérience soit totale, que rien ne vienne troubler la quiétude de votre navigation, c'est depuis l'île volcanique de Bjarnarey, au large de l'Islande, que cette mission doit être effectuée. Avec pour unique compagnie les quelques moutons et autres oiseaux qui daigneraient vous prêter attention, et les occasionnelles réunions en visio pour faire à Opera vos retours d'expérience.