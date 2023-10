C'est la crise ! Le navigateur Brave coupe dans ses effectifs

Bien que Brave soit parvenu à séduire de nombreux utilisateurs ces dernières années, le navigateur reste encore très loin dans la course aux browsers web, puisque si Chrome, Safari et Edge sont respectivement crédités de 63, 19 et 5 % de part de marché (selon Statcounter), celle de Brave oscille entre 0,05 et 0,10 % seulement.

Brave est disponible gratuitement sur Windows, macOS et Linux, mais existe également déclinaison mobile pour Android et iOS.