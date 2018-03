Passez au libre ! Notre sélection de logiciels libres et open source

LibreOffice

Vous noterez que la plupart des distributions GNU/Linux embarquent une large panoplie de logiciels préinstallés pour la bureautique, le multimédia ou encore la retouche graphique. D'autres ne proposent que le strict minimum : un terminal, un navigateur web et c'est à peu près tout. Sous Windows, sans surprise, la plupart des logiciels embarqués sont ceux édités par Microsoft.Comme il existe des milliers de logiciels libres, nous avons dû faire des choix. Nous nous sommes donc portés sur 10 applications libres en proposant, pour chacune, des liens vers plusieurs alternatives. Vous devriez ainsi pouvoir trouver votre bonheur.Si toutefois vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires !Face au titan Microsoft Office se dresse vaillamment la. Cet ensemble de logiciels libres permet donc d'effectuer du traitement de texte - comme c'est le cas pour ce dossier - ou du tableur ainsi que des diaporamas.Soutenue par une large communauté et bénéficiant de mises à jour constantes, laa l'avantage de parfaitement gérer les formats Excel, Word ou PowerPoint. L'interface des divers logicielsn'est peut-être pas aussi moderne que celle qu'on trouve chez Microsoft, mais c'est un bien faible désagrément compte tenu de la qualité de cette suite bureautique., de son vrai nom, est le Photoshop du libre. Conçu aussi bien pour les novices que les pros du dessin numérique,est un logiciel libre incontournable.Du simple rognage d'image à la gestion de créations avec plusieurs calques, ce logiciel d'infographie peut tout accomplir ou presque. Si certaines options vous manquent, vous les trouverez alors sous forme de greffons à télécharger gratuitement. Des scripts permettent aussi d'ajouter rapidement des effets à vos créations. Les performances defont qu'il est souvent préinstallé sur les distributions GNU/Linux les plus connues.Nous restons dans l'infographie avec ce qui est probablement l'un des meilleursdu domaine libre.n'a en effet pas de quoi rougir face à ses concurrents propriétaires commeouSon côtélui a octroyé les faveurs de nombreux développeurs qui conçoivent continuellement de nouvelles fonctionnalités. Animation 3D, montage vidéo, création de jeux vidéo font partie des nombreuses possibilités de ce logiciel libre. On peut juste reprocher àune courbe d'apprentissage assez difficile, bien qu'il s'améliore sur ce point d'année en année. Si vous êtes passionné de graphisme, vous ne trouverez pas mieux.Pour la lecture de vos fichiers multimédia, il sera difficile de trouver mieux que le lecteur libre - et français -. Il est devenu une vraie référence en quelques années. Sa renommée est telle que ce petit logiciel est souvent préinstallé sur les grosses distributions GNU/Linux.Le gros avantage deest l'intégration native de la plupart des packs de codecs nécessaires à la lecture des fichiers multimédias actuels. L'interface du lecteur libre est épurée au maximum mais permet quand même de gérer de nombreux réglages. Les dernières versions du logiciel ont ajouté la possibilité de personnaliser le look de VLC avec des. Vous l'aurez compris, ceest incontournable si vous êtes un amateur de multimédia.Si vous voulez transformer votre distribution préférée en media center, jetez un œil à. Anciennement développé pour la première Xbox sous le nom(à ne pas confondre avec XKCD ), ce logiciel a été porté pour de multiples plateformes, dont GNU/Linux.Avec son interface conviviale conçue pour être dirigée aussi bien à la souris qu'avec une télécommande, leest idéal pour organiser et lire vos fichiers multimédias. L'immense bibliothèque d'extensions permet d'ajouter des fonctionnalités à l'offre de base ainsi que de modifier l'apparence de l'interface. Le top, pour les fans de multimédia.Spécialement destiné aux Linuxiens, ce logiciel libre propose de nombreux outils de maintenance pour les distributions GNU/Linux, le tout au sein d'une interface moderne et très accessible. Vous pouvez ainsi vérifier en un coup d'œil les constantes de votre cher PC, régler les applications à lancer au démarrage, etc. C'est efficace, gratuit et totalement open source. Bref, indispensable si vous ne voulez pas mettre les mains dans la ligne de commande !Amis mélomanes,est le lecteur audio qu'il vous faut. Libre et multi-plateforme, ce logiciel basé sur Amarok offre une pléthore de fonctionnalités. De la gestion de vos listes de lectures à l'écoute de podcasts en passant par les services de streaming audio,< sait presque tout faire.Les nombreuses fonctions restent néanmoins facilement accessibles grâce à l'interface qui se veut simple à appréhender. Petit point original : vous pouvez diriger le lecteur à distance en utilisant un smartphone Android. Le développement est malheureusement au point mort depuis avril 2016, ce qui n'empêche pas ce lecteur audio de rester très efficace.Porté par la fondation Mozilla,est probablement lele plus célèbre au monde. Un succès mérité étant donné son efficacité. Son principal atout est sa modularité : vous pouvez télécharger de nombreux thèmes etafin de personnaliser le navigateur web à votre image.Dans sa dernière version nommée Quantum,fait peau neuve et améliore grandement ses performances grâce à un nouveau moteur. La navigation devient ainsi plus rapide tout en économisant plus de mémoire pour les autres programmes du PC. A noter que ce logiciel libre est préinstallé sur un grand nombre de distributions GNU/Linux.Aux côtés de Firefox, Mozilla soutient aussi le client de messagerie mail. Disponible sous licence libre, ce logiciel est des plus complets dès qu'il s'agit de gérer une ou plusieurs boites mail. Tout comme Firefox, son gros atout est sa modularité. Une énorme sélection de thèmes etpermet de personnaliserPlus qu'un client mail, ce logiciel sert aussi de messagerie instantanée ou d'agenda. Il est axé sur la sécurité et la vie privée avec la possibilité d'envoyer des mails chiffrés. Son filtre anti-spam s'avère aussi très efficace. En bref, un excellent logiciel libre idéal !Il n'existe pas depour GNU/Linux. Qu'à cela ne tienne, la communauté du libre a toujours des solutions, souvent plus efficaces que le modèle original.est donc un client Twitter qui vous permettra de profiter de votre timeline et de vos listes directement via une interface très soignée.Simple d'usage, ce petit logiciel libre s'avère très efficace au quotidien. L'accès aux principales fonctions du réseau social est très simple. Les mises à jour sont régulières, ce qui fait deun incontournable pour les linuxiens fans de Twitter. On le retrouve d'ailleurs dans les dépôts officiels de nombreuses