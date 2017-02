Principales nouveautés de Kodi 17.0 (nom de code Krypton) :



Deux nouvelles interfaces : Estuary , pour les claviers, souris et télécommandes, Estouchy pour le tactile. Ces nouvelles "peaux" offrent à l'utilisateur de nouvelles listes de lectures intelligents (ajoutés récemment, jamais joué ou album aléatoires par exemple) sur un seul et même écran.

Une bibliothèque musicale plus performante !

Amélioration et simplification des paramètres

est un media center, c'est à dire un logiciel permettant de gérer et de diffuser tout type de médias qu'il s'agisse de vidéos (films, séries, youtube etc.), musique, photo ainsi que la télévision.S'il est si réputé, c'est que ce logiciel, disponible pour Windows, OS X et Linux, en a dans le ventre.C'est pour des raisons légales et de cohérence qu' XBMC , le célèbre media center, a changé de nom (et ce depuis décembre 2014, à l'arrivée de sa version 14.0).Comme dit plus haut,sait gérer de la meilleur des manière tous vos contenus multimédia.Qu'il s'agisse de films, de photos ou de musique,génère des bibliothèques à partir de vos fichiers, récupérant automatiquement les informations, sous-titres (au besoin) et visuels via des services réputés.Proposant ensuite l'ensemble des contenus multimédia au travers d'une interface, il offre à tous la possibilité de profiter pleinement de ses médias mais aussi de la télévision ou des services de streaming.Simple d'utilisation que ce soit au clavier, à la souris, via une télécommande ou en tactile,n'est pas en reste s'agissant de son interface : celle-ci est fluide et agréable, ergonomique à souhait.Notons également le nombre à peine croyable d'add-ons disponibles via le site de la fondation afin que chacun puisse exploiter au mieux la puissance du logiciel : audio, video, photo, économiseurs d'écrans, skins, météo, jeux, etc.