La version bêta de 7-Zip 17.0 est désormais disponible, au menu : optimisation de la décompression du format ZIP, réservation de l'espace avant décompression ainsi que de multiples corrections et « changements internes ».



Téléchargez-la en version 32 bits ou 64 bits.

Nouveautés de la version 16.00 :

7-zip peut désormais extraire les archives multivolume ZIP (z01, z02, ..., zip)

correction de bugs multiples , au menu : optimisation de la décompression du format ZIP, réservation de l'espace avant décompression ainsi que de multiples corrections et « changements internes ».

Support en extraction du format RAR5 , nouveau format de compression de WinRAR

, nouveau format de compression de WinRAR Support en extraction du format .zipx , nouveau format de compression de WinZip

, nouveau format de compression de WinZip Nouvel installeur (plus minimaliste)

Support en extraction des systèmes de fichier ext2, ext3 et ext4

Support en extraction des images GPT, QCOW2, VMDK et VDI

Support en extraction des archives compressées avec LZMS

Correction de nombreux bugs.

est un outil d'archivage au même titre que WinZip PowerArchiver ou encore IZArc . Plus simplement il s'agit d'un logiciel de compression/décompression de fichiers.Il supporte en lecture les formats ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS , NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR et Z. Pour la création d'archives, il se limite aux 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP et WIM.L'autre atout de 7-Zip face à ses concurrents, c'est le .7z. Ce format de compression extrêmement puissant est capable de rivaliser avec les ténors du genre en terme de taux de compression. On appréciera aussi la possibilité chiffrer ses documents mais aussi de pouvoir créer des archives pouvant être décompressées sans avoir à utiliser de logiciel.La version 15.12 de 7-zip est la première version stable en 5 ans, les principales nouveautés cumulées sont les suivantes :