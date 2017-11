À quoi sert Playnite ?

Comment gérer sa bibliothèque de jeux ?

Un outil simple et en évolution

est un logiciel qui résoudra bien des problèmes aux passionné(e)s de jeux-vidéo. En effet, cet outil libre et gratuit permet de réunir tous ses jeux PC et émulateurs dans une interface unique.Compatible avec l'intégralité des jeux des comptes Steam , GOG, Origin Uplay ainsi que Battle.net et Epic Games Launcher, l'utilisateur peut gérer ses jeux, les classer par catégories, éditer leurs métadonnées et les lancer en un clic de souris.Même si l'interface est entièrement en anglais, la configuration de la librairie est tout de même à portée de toutes et tous. Pour ce faire, il suffit de bien définir les emplacements par défaut de chaque service précédemment cité. Un assistant est également dédié au téléchargement d'émulateurs d'anciennes consoles et à la gestion des ROMS.Afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de sa collection, plusieurs affichages sont disponibles entre la liste, les pochettes ainsi qu'une vue détaillée. Les férus d'émulateurs et de vieilles consoles pourront également définir des actions et l'exécution de logiciels spécifiques lors du lancement d'une ROM.Ce gestionnaire libre bénéficie de mises à jour régulières et d'une longue liste de fonctionnalités à venir. Notons enfin que ce logiciel est facile à prendre en main et propose une interface sobre et intuitive.