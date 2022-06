Avis Microsoft Edge : retour en grâce d’un navigateur mal-aimé

En optant pour une base Chromium, et en participant activement au développement du projet, l’entreprise a pris sa meilleure décision au regard de sa présence en ligne. L’essentiel du développement de Chromium étant délégué à une équipe dédiée et réactive, Microsoft n’a plus à se préoccuper des bugs et vulnérabilités ayant sévèrement entaché la réputation d’IE, et peut se concentrer sur le déploiement d’options réellement novatrices et fonctionnelles qui lui permettront, peut-être un jour, de se hisser dans le classement des navigateurs et de détrôner Google Chrome.