Quand Google fait la promo de Windows Hello dans Chrome, c'est la confusion

Depuis la fin du mois de juillet, un nombre grandissant d'utilisateurs et d'utilisatrices de Google Chrome ont pu voir apparaître une fenêtre contextuelle les invitant à utiliser les services de Windows Hello. Celle-ci apparaît plus précisément dans le coin supérieur droit de l'écran et vous indique alors le message suivant : « Protéger les mots de passe avec Windows Hello. Si vous partagez cet appareil avec d'autres personnes, vous pouvez activer Windows Hello pour vérifier qu'il s'agit bien de vous à chaque fois que vous utilisez un mot de passe enregistré. »