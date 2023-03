Pourquoi Google supprime l'outil de nettoyage de Chrome ?

Les raisons de ce départ à la retraite anticipé n'ont rien de surprenant. Google explique que le paysage numérique a changé, et que l'outil n'est tout simplement plus nécessaire comparé à d'autres systèmes plus développés aujourd'hui. La sécurité de Windows s'est considérablement améliorée depuis 2015, et peut détecter et bloquer les systèmes potentiellement dangereux avant qu'ils ne soient téléchargés ou installés sur le PC.