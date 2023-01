Google Chrome : vous pourrez bientôt désactiver vos extensions en fonction des sites que vous visitez

Incontestablement, Google Chrome est aujourd’hui, et ce depuis maintenant de nombreuses années, le navigateur web le plus utilisé dans le monde. Ce sont plus précisément près de 70 % des internautes qui ont recours à Google Chrome, suivi de très loin par Microsoft Edge et Safari. Souvent félicité pour son ergonomie, son interface ou encore sa réactivité, Chrome est de nos jours un outil extrêmement populaire et apprécié du grand public.