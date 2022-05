Attention, encore des vulnérabilités critiques dans Google Chrome, faites rapidement la mise à jour

Selon les autorités de sécurité, plusieurs de ces vulnérabilités – dont on ignore si elles sont exploitées, même s'il est fort possible que certaines le soient déjà – sont dues à la manipulation de la mémoire ainsi qu'aux erreurs de dépassement de mémoire. Ces carences, souvent exploitées par les pirates, sont une vraie porte ouverte à l'injection de code dans la mémoire et l'exécution arbitraire.