Chrome 88 débarque et signe la fin de Flash et du FTP

Google Chrome 88 renforce également la protection en bloquant davantage le téléchargement de certains types de fichiers lorsqu'ils sont servis via un lien HTTP et non HTTPS. Avec Chrome 85, le navigateur ne permettait plus de récupérer des fichiers exécutables de type .exe ou .apk. Dans la mouture suivante il en était de même pour les archives .zip ou .iso.

Chrome 87 bloquait pour sa part les documents potentiellement compromis comme les fichiers .pdf ou .docx. Cette fois, Google Chrome 88 empêche le téléchargement des fichiers multimédia (.png, .mp3).