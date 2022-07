- 50% sur l'antivirus ESET pendant le Prime Day Amazon !

En cette période de soldes durant laquelle les Prime Day constituent un évènement immanquable, ESET rend vos achats en ligne bien plus sereins grâce à une protection dédiée. Vos enfants sont également chouchoutés grâce à un contrôle parental performant vous permettant notamment de bloquer jusqu'à 20 catégories de sites différentes selon vos besoins.

Et parce qu'ESET est plus qu'à la page, la firme anticipe pour également couvrir vos appareils connectés particulièrement vulnérables, car trop souvent non protégés, des menaces. Un pare-feu réseau également bien pensé complète cet arsenal destiné à rendre internet plus sûr pour vous comme vos proches, et le tout bien sûr, en impactant le moins possible les performances des appareils sur lesquels ESET et sa suite Internet Security opèrent !