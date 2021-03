Sur iOS, Opera Touch devient (enfin) Opera "tout court"

Avec pour ferme volonté d'unifier l'expérience de navigation web, Opera a décidé de retirer le « Touch » de son application iOS, qui devient tout simplement Opera. Le navigateur se paie également une petite refonte, histoire de célébrer son troisième anniversaire.

Opera indique que son navigateur mobile est aujourd'hui utilisé par environ 3 millions de personnes dans le monde. « Ils ont choisi Opera parce qu'il est différent des navigateurs par défaut qui sont préinstallés sur leurs appareils mobiles et en raison de ses fonctionnalités qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs », explique le groupe.

Sur iOS, outre le changement de nom, Opera affiche également quelques petites retouches visuelles, avec notamment un log qui vire désormais au rouge, et divers petits changements au niveau des animations. Selon les développeurs, ce « nouveau » Opera se pare d'un design plus propre pour « un aspect et une sensation plus raffinés ».