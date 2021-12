Firefox 95 va vous protéger de ses éventuels bugs ou failles avec un nouveau bac à sable

Firefox 95 introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée RLBox. Développée conjointement par Mozilla et des chercheurs de l'université de Californie San Diego et celle du Texas, elle offre aux versions desktop et mobile du navigateur une protection accrue contre le code corrompu.

En l'occurrence, et comme n'importe quelle sandbox (ou bac à sable), RLBox permet d'isoler des modules de Firefox pour qu'ils n'interagissent pas avec d'autres. En clair, si une faille est découverte dans le code de l'un des modules concernés, elle ne viendra pas poser problème à d'autres systèmes.

Le sandboxing est une approche très répandue et largement utilisée par les navigateurs web. Mais, d'après Mozilla, RLBox est plus efficient et ne touche pas autant aux performances que d'autres solutions. Son utilisation de la mémoire vive est aussi plus modérée, afin de ne strictement rien changer aux yeux des utilisateurs et utilisatrices.