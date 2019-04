Google Chrome : comment forcer le dark mode sur Windows 10 ?

Une fonctionnalité qui calque les préférences d'affichage de Windows 10



Forcer le dark mode de Chrome

entend cependant déployer cette fonctionnalité sousde manière progressive, la grande majorité des utilisateurs n'y ont donc pas encore accès ... mais une petite combine existe si vous souhaitez en profiter dès aujourd'hui !Avec la version 74 de son célèbre navigateur web, Google intègre le très attendupour ses utilisateurs qui évoluent sous Windows 10. Toutefois, pour passer en « mode sombre », Chrome se calquera sur les préférences d'affichage de Windows 10. Ainsi, si l'OS est configuré en mode sombre, alors Chrome en fera de même !Une option qui est donc assez contraignante si on désire avoir Chrome en mode sombre, mais pas Windows. D'autant que Google entend déployer cette fonctionnalité de manière progressive, la plupart des utilisateurs n'y a donc, comme l'a indiqué l'un des community manager du navigateur : «».Malgré tout, si vous ne souhaitez pas attendre ce plus large déploiement, ou si vous souhaitez, il existe une petite combine assez simple à mettre en œuvre.La manipulation est très simple à réaliser. Commencez par faire un clic droit sur l'icône avec lequel vous lancez Chrome habituellement, ou via la barre de tâches, sélectionnez ensuite Propriétés.Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez devoir modifier le champ « Cible », en ajoutant simplement, sans oublier de le précéder d'un espace (ne retirez pas les guillemets, hein).Validez la modification en cliquant sur Appliquer, puis OK. Google Chrome devrait logiquement être en mode sombre une fois que vous l'aurez relancé !Notez que, comme dans la capture ci-dessus, vous pouvez égalementen cliquant, dans le menu, sur la petite lune à droite.