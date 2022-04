Grâce à l'IA, cette extension désactivera les cookies non essentiels de chaque site web

C'est ce genre de pratiques que veut combattre CookieEnforcer. Selon l'équipe de recherche, il faudrait 12 clics en moyenne à un utilisateur pour désactiver les cookies non essentiels. Un chiffre trop important, donc, et dont l'outil s'inspire. Mais, comme l'agencement de ces pop-ups diffère d'un site à l'autre, CookieEnforcer utilise un modèle de machine learning pour apprendre et analyser les étapes nécessaires.