Vivaldi présente Vivaldi Mail, disponible en technical preview

La prochaine mise à jour de Vivaldi est assurément un gros morceau. Probablement la plus importante depuis l'ajout de la synchronisation ou de l'arrivée de la version Android il y a plusieurs mois. À tel point que l'équipe derrière le navigateur reposant sur Chromium a décidé de mettre en avant une Technical Preview afin de recueillir les retours sur cette alpha et d'assurer une mise en ligne à tous la plus propre possible.

Concrètement, Vivaldi va se doter d'un client mail intégré, mais aussi d'un lecteur de flux RSS et d'un calendrier.