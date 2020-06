La centrale nucléaire de Fessenheim va cesser définitivement ses activités cette nuit

Quatre mois après la mise à l'arrêt de son premier réacteur, le 22 février dernier, et après 43 ans de service, la centrale nucléaire de Fessenheim cessera totalement et définitivement de fonctionner dans la nuit du 29 au 30 juin 2020. Une seconde et dernière étape, qui précédera le démantèlement final du site.