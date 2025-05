Côté sécurité, le service s’appuie sur des protocoles solides comme WireGuard et OpenVPN, et sur des standards de chiffrement open source éprouvés comme AES-256 et ChaCha20 – les mêmes que ceux utilisés dans les environnements sensibles. L’ensemble du système repose sur une architecture transparente, sans collecte de données ni publicité.

L’entreprise ne conserve aucun log de votre activité, et son fonctionnement est documenté publiquement. Une approche sensée, surtout quand il s’agit de masquer vos usages à un opérateur un peu trop curieux. Et pour celles et ceux qui veulent tester sans engagement, Proton VPN propose une version gratuite, illimitée dans le temps, avec accès à plusieurs serveurs dans trois pays.