Bon plan antivirus : Norton offre jusqu'à 60% de remise sur Norton 360

Symantec édite les logiciels Norton depuis plus de 20 ans et fait partie des meilleures protections pour les ordinateurs depuis toujours. Les protections proposées par Norton sont régulièrement mises à l’honneur par les spécialistes et les magazines spécialisés. La version Norton 360 Deluxe a d’ailleurs été évaluée par Que Choisir et a été élu en mars 2020 le “meilleur choix“. AV-Test l’a également récompensé des titres des “Best Protection 2019“ et “ Best Performance 2019“.

Choisir les logiciels Norton pour vous protéger des virus et autres logiciels malveillants est un excellent choix. Le faire en cette période promotionnelle est la meilleure solution pour disposer de l’une des meilleures protections du marché au tarif le plus bas possible.