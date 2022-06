Pour les soldes, NordVPN sort le grand jeu avec son offre VPN à prix cassé !

Avec près de 5500 serveurs répartis dans 60 pays, mais aussi un chiffrement AES 256 bits, un Kill Switch et l'application d'une stricte politique de non journalisation, NordVPN optimise vos navigations Web, et sécurise au mieux vos informations tout en déroutant les pirates par des adresses IP et géolocalisations de substitution à foison.

Enfin, NordVPN est avantageux car multiplateforme, et couvre pas moins de 6 appareils simultanément. Que ce soient des ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV (Android TV, Apple, Fire TV, etc.), NAS, routeurs, consoles de jeu (PS4, PS5, Switch, Xbox) et autres box internet, faites le plein de cybersécurité, même sur vos navigateurs Web Chrome et Firefox grâce à une extension dédiée ! Un service client francophone vous répond 24/7 par chat au besoin, tandis que NordVPN obtient un excellent 9/10 obtenu par NordVPN dans notre avis Clubic 100% indépendant.