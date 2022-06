CyberGhost : le meilleur VPN du marché fracasse les soldes d'été !

CyberGhost est une offre idéale pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une cyberconfidentialité optimale ! Chiffrement AES 256 bits, Kill Switch, stricte politique de non-journalisation grâce à un enregistrement très favorable en Roumanie, ou encore protocoles de sécurité IKeV2, OpenVPN et WireGuard, CyberGhost est tout simplement à la pointe pour vous, comme pour vos proches !

En effet, celle-ci bénéficie à votre famille ou encore vos amis, puisque vous avez l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones (sous Android, iOS), tablettes, ou encore ordinateurs (sous macOS, Linux, Windows), mais aussi une Smart TV (sous Android TV, Apple TV, Fire TV) et ou encore votre console de jeu, votre routeur, notre NAS et votre box internet. C'est complet, et surtout performant, pour impacter le moins possible vos machines et donc votre activité, y compris sur vos navigateurs Web grâce à des extensions pour Chrome et Firefox.