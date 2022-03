Renforcez votre sécurité en ligne avec cette offre VPN imbattable Surfshark

Concrètement, qu'est-ce qui distingue Surfshark VPN de la concurrence ? Tout récemment, le service a déployé la technologie exclusive Nexus . Celle-ci utilise la mise en réseau définie par logiciel SDN (Software Defined Networking) pour relier ses 3 200 serveurs répartis dans 65 pays différents en un seul réseau mondial.

La technologie Nexus vient donc magnifier l'utilité première des VPN : assurer la sécurité et la confidentialité de ses abonnés. La connexion à Surfshark VPN est ainsi assurée par tout un réseau de serveurs au lieu de passer par un seul tunnel VPN. Non seulement cela vient davantage obscurcir et masquer votre navigation, mais rendra également la connexion nettement plus stable que chez la concurrence.

En naviguant au sein d'une batterie de réseaux grâce à Nexus, il sera notamment possible de très facilement changer d'adresse IP sans avoir à se déconnecter. Encore jeune, la technologie Nexus pourra à terme générer une nouvelle adresse IP en se connectant à un site différent, ou offrir la possibilité de choisir manuellement où se connecter. Ce afin de bénéficier d'une meilleure latence, sans perdre en confidentialité.

L'autre force de Surfshark VPN, c'est la possibilité de l'installer sur un nombre illimité d'appareils. Il sera ainsi possible de partager ce simple abonnement à 2,09€ par mois pour une durée de 26 mois avec sa famille et ses proches sans avoir besoin de repasser à la caisse. Surfshark VPN se montre par ailleurs hautement compatible, puisqu'il peut être installé sur des appareils Windows, Linux, macOS, iOS, Android, Chrome, FireTV, et même sur des consoles de jeux.

Pour toutes ces raisons, cette offre à 2,10€/mois pendant deux ans + 2 mois gratuits se présente comme virtuellement imbattable. Si vous n'êtes pas encore convaincu, n'hésitez pas à consulter notre avis sur Surfshark VPN, qui a écopé de la jolie note de 8/10 !