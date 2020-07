Soldes d'été 2020 : Norton casse le prix de son antivirus !

Pour tout ceux qui recherchent une solution complète de protection et qui ne veulent pas débourser une fortune pour autant, la promotion sur l’abonnement à Norton 360 Deluxe est la réponse parfaite. Norton 360 Deluxe vous offre les mises à jour régulières pour assurer une protection maximale.

Il vous propose dans ces différentes fonctionnalités : l’antivirus complet avec base de connaissances mise à jour en continu, la protection d’un VPN pour assurer la confidentialité de vos échanges sur Internet ainsi que la protection contre les intrusions sur la webcam de votre PC.

Il vous propose en plus les fonctions avancées de contrôle parental et son service Password Manager pour gérer tous vos mots de passe et donnée de cartes de crédit stocker en sécurité sur des serveurs cryptés. Cerise sur le gâteau, vous avez le droit à 50 Go de sauvegarde dans le Cloud pour PC.