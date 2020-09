L'antivirus Bitdefender encore moins cher pour les French Days (-56%) 🔥

Faut-il encore présenter la suite Total Security de Bitdefender ? Cette suite comprend tout ce qu’il vous faut pour sécuriser votre ordinateur et vos appareils connectés de tous les virus, ransomwares, et spywares. Et ce n’est pas pour rien qu’il est l’antivirus préféré de la rédaction de Clubic et de nombreux experts à travers le monde. Il y a plus de 500 millions d’installations de cet antivirus à travers tous les continents.

Et si il reçoit la palme du meilleur antivirus chez nous, c’est pour ces nombreux avantages et son excellent rapport qualité/prix. Alors quand Bitdefender fait une promotion sur sa suite, il faut saisir l’occasion pour se l’offrir à tout petit prix et protéger ses appareils de toutes ses attaques sur le Net. À seulement 34,99€, le prix a fondu de 56%. Profitez-en vite !