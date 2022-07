Le VPN de CyberGhost est à prix vraiment cassé en ce moment !

De plus, avec près de 7500 serveurs répartis sur tous les continents, masquer votre adresse IP deviendra un jeu d'enfant sans ralentir votre vitesse de navigation. C'est d'autant mieux dans un contexte où le télétravail fait son grand retour et où la cybersécurité à domicile est parfois plus compliquée qu'au bureau. Avec un chiffrement AES 256 bits, bénéficiez de la plus haute norme de confidentialité actuelle, de même que d'un Kill Switch pour éviter de vous exposer en ligne au cas où vous perdriez votre connexion VPN.

CyberGhost vous garantit également une protection de vos téléchargements ou encore la confidentialité même en cas de connexion à un réseau Wi-Fi public, de même qu'une bande passante illimitée et des débits au top pour les amateurs de streaming, toujours avec une belle propension à débloquer vos catalogues favoris. Enfin, au besoin, un service client francophone disponible 24h/24, 7j/7, répond à vos besoins. Vous souhaitez en savoir encore plus sur les forces et (rares) faiblesses de CyberGhost ? Consultez notre avis Clubic 100% indépendant passant au crible ce VPN, pour une note presque parfaite de 9/10 !