Pendant les soldes, profitez d'un prix fou sur le VPN de CyberGhost

Plus encore, comptez sur un vaste choix de 7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements pour peaufiner votre géolocalisation de substitution. Avec une compétence reconnue dans le déverrouillage des plateformes de streaming étrangères les mieux gardées, une bande passante illimitée et des débits performants, vos soirées streaming sont donc au beau fixe ! Un risque de latence bien réduit aidé par, au choix, les protocoles de sécurité que sont IKeV2, OpenVPN et WireGuard, avec une facilité de configuration pour vous permise par une interface très intuitive !

Enfin, avec 7 appareils simultanément couverts, installez votre solution VPN sur votre ordinateur (Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS), votre tablette, votre Smart TV (Android TV, Apple TV, Samsung TV…), votre console de jeu (PS4, PS5, Switch, Xbox One) ou encore votre routeur ! CyberGhost fournit également des extensions pour Chrome et Firefox, et vous garantit un suivi au top grâce à un service client disponible par chat 24/7, et en français s'il vous plait ! Alors, pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter notre avis 100% indépendant dans lequel CyberGhost décroche un très bon 9/10 !