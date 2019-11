🔥 PureVPN casse les prix pour le Black Friday avec son offre à 1,18€ par mois

Un VPN de qualité à un prix attractif

Un VPN historique du marché

Après avoir fait les présentations avec l'offre, intéressons nous au VPN (Virtuel Private Network) proposé. Tout d'abord, PureVPN fait partie des meilleurs fournisseurs de VPN du marché. Avec plus de 2000 serveurs répartis dans 140 emplacements à travers le monde, il propose une offre très complète. Ses serveurs, justement, constituent le principal point fort de PureVPN. Ils permettent de masquer son adresse IP rendant possible le contournement des géo-blocages que peuvent appliquer des services de streaming pour limiter l'accès à leur catalogue en ligne comme Netflix US, Disney+ mais aussi à Amazon Prime Vidéo. Autre point fort de l'offre, le nombre d'appareils que vous pourrez connecter au service. Dans le cas de PureVPN, ce sont jusqu'à 5 appareils : ordinateurs, smartphones ou tablettes qui pourront utilisés le même compte.Notez d'ailleurs que PureVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours.Rappelons aussi que PureVPN - lancé en 2006 - n'est pas un nouveau venu sur le marché du VPN et ses 2000 serveurs sécurisés de par le globe en témoignent. Ces derniers sont calibrés pour offrir une vitesse de connexion au top jusqu'à 1 Gbps, quelle que soit votre activité sur le Net. Jeux, streaming ou simple navigation, des débits optimaux sont assurés. Bien entendu, la sécurité est au cœur des préoccupations de PureVPN. Toutes vos communications et données seront chiffrés en transitant dans un tunnel sécurisé vous rendant quasiment invulnérable contre les fuites DNS qui sévissent.Ce VPN ne manque donc vraiment pas d'atout (outre que son prix) pour vous faire chavirer et enfin naviguer l'esprit tranquille.