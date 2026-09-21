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Cumulé au prêt étudiant à 0,99 %, ce coup de pouce allège la facture bancaire dès les premiers mois, au moment où le budget de rentrée est le plus tendu.