Le budget étudiant se remplit vite, et le crédit devient parfois incontournable. BNP Paribas propose jusqu’au 30 septembre 2026 un prêt étudiant à taux fixe de 0,99 %, jusqu’à 200 000 € sur 12 ans.
On compare les loyers, on traque les bons plans sur les courses. Mais quand il faut emprunter pour ses études, la ligne qui pèse vraiment sur plusieurs années, c’est le taux, et elle se joue à la signature, pas après.
Le prêt étudiant à 0,99 % : une offre spéciale rentrée
Le coût de la vie actuel oblige certains étudiants à faire un crédit. Pour cette rentrée, BNP Paribas propose un prêt avec un taux fixe de 0,99 %, dont les conditions permettent de l’adapter à différents projets :
- Un montant pouvant atteindre 200 000 € ;
- Une durée de remboursement allant jusqu’à 12 ans ;
- Un déblocage progressif des fonds, afin de disposer de l’argent au fur et à mesure de ses besoins.
Le montant emprunté et la durée du crédit peuvent être définis avec un conseiller BNP Paribas en fonction de votre projet et de votre situation. Le taux restant fixe pendant toute la durée du prêt, vous connaissez dès le départ les conditions de remboursement. L’offre à 0,99 % est toutefois limitée dans le temps : pour en profiter, il faut en faire la demande avant le 30 septembre 2026.
Trois cartes gratuites au choix dès l’ouverture du compte
L’offre Esprit Libre de BNP Paribas met trois types de carte à votre disposition :
- Visa Classic : gratuite pendant un an dans le cadre de l’offre étudiante, avec paiements internationaux ;
- Visa Origin : gratuite pendant un an dans le cadre de l’offre étudiante, avec contrôle du solde avant autorisation du paiement ;
- Visa Premier : une carte premium comprenant notamment des garanties d’assurance et d’assistance à l’étranger.
Une banque digitale avec un conseiller à vos côtés
Le numérique occupe une place importante dans l’offre de BNP Paribas, distinguée par Euromoney pour ses services de banque digitale. Depuis l’application Mes Comptes, vous pouvez gérer l’essentiel de vos opérations courantes : consulter votre solde, effectuer des virements ou encore catégoriser vos dépenses pour garder un œil sur votre budget. Le paiement mobile permet également de régler vos achats compatibles directement avec votre smartphone.
Pour les démarches qui nécessitent davantage d’accompagnement, il reste possible de prendre rendez-vous avec un conseiller. BNP Paribas combine ainsi services numériques et suivi personnalisé.
Voyages et études à l’étranger : 0 frais à l’international
Partir étudier à l’étranger, que ce soit pour un semestre, une année universitaire ou un stage, implique aussi de pouvoir gérer facilement son argent sur place. Paiements par carte, retraits ou encore conversion des devises : les frais bancaires peuvent vite s’accumuler et peser sur le budget étudiant.
BNP Paribas propose plusieurs services pour faciliter la gestion de votre argent à l’étranger :
- Les retraits : aucune commission BNP Paribas dans les distributeurs des banques partenaires des réseaux Global Network et Global Alliance ;
- Les virements internationaux : des solutions permettent d’envoyer de l’argent dans de nombreuses devises ;
- L’Option Travel : elle supprime les commissions BNP Paribas sur les paiements et retraits par carte à l’étranger. Elle est notamment gratuite pour les 18-24 ans, selon les conditions de l’offre en cours.
De quoi gérer plus facilement votre budget pendant un séjour à l’étranger, tout en gardant la main sur vos comptes directement depuis l’application.
Entre son prêt étudiant à taux fixe de 0,99 % jusqu’au 30 septembre 2026 et ses différents services bancaires, BNP Paribas propose une offre complète pour accompagner les étudiants dans la gestion de leur budget au quotidien comme à l’étranger.
Jusqu’à 175€ d’avantages offerts pour toute première ouverture d’un compte BNP Paribas
Au-delà du crédit, l’ouverture d’un premier compte BNP Paribas permet de bénéficier d’un bonus de bienvenue pouvant atteindre 175 €, selon les conditions de l’offre Esprit Libre Référence, valable jusqu’au 30 septembre :
- 80 € offerts pour toute première souscription à l'offre groupée de services Esprit Libre Référence, avec une carte Visa au choix (Visa Classic, Visa Origin ou Visa Premier) ;
- 1 an de gratuité sur les services essentiels Esprit Libre Référence.
Cumulé au prêt étudiant à 0,99 %, ce coup de pouce allège la facture bancaire dès les premiers mois, au moment où le budget de rentrée est le plus tendu.