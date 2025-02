Pour profiter de ces codes et autres promotions, il faut être un nouveau client. Autrement dit, ouvrir un compte est essentiel. Ce qui peut impliquer de changer de banque ou de renforcer le décompte de d'institutions financières dans lesquelles avec lesquelles vous êtes contractuellement liés.

N26 mise sur une expérience utilisateur optimisée. L’ouverture de compte est entièrement numérique, rapide (environ 8 minutes) et simplifiée : un simple formulaire, une vérification d’identité et une transaction minimale de 30 € permettent de finaliser l’inscription.

Cette simplicité d'accès, via une application mobile intuitive, répond aux attentes des digital natives et des consommateurs modernes en quête de simplicité et de réactivité.