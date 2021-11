Black Friday chez Boursorama Banque : jusqu'à 130€ offerts avec ce code promo !

Quand on parle du Black Friday, on ne pense pas naturellement aux banques, et pourtant ! Si en ordre général, la néo-banque Boursorama conditionne ce type de primes à un parrainage, elle offre aujourd'hui 130€ sans condition, si ce n'est l'ouverture d'un compte . Il suffira seulement d'entrer le code BF130 au moment de l'inscription, avant de ce crédit de 130€.