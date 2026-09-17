Les études deviennent de plus en plus chères, et la question d’un prêt étudiant est lourde de conséquences. BNP Paribas propose un prêt à taux fixe de 0,99 % pour financer différents projets liés aux études, du logement au paiement des frais de scolarité. Le taux fixe permet d’envisager l’avenir sans mauvaise surprise, et les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :