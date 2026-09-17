La rentrée universitaire est souvent l’occasion de faire de nouveaux projets. Pour gagner en indépendance, il est primordial de choisir une banque qui assure sur plusieurs plans. L’offre étudiante de BNP Paribas réunit de nombreux avantages, avec notamment un prêt à taux fixe de 0,99 % disponible jusqu’au 30 septembre.
Entre frais de scolarité, logement et installation, la rentrée étudiante coûte souvent plus cher que prévu. Beaucoup renoncent à un prêt, pensant les fonds débloqués en une seule fois. Pourtant, l'offre Esprit Libre de BNP Paribas permet d'étaler le capital selon les besoins, avec un crédit à taux fixe de 0,99 % jusqu'au 30 septembre pour financer études, logement ou scolarité, cartes et services voyage inclus.
Un prêt à taux fixe jusqu’à 200 000 €
Les études deviennent de plus en plus chères, et la question d’un prêt étudiant est lourde de conséquences. BNP Paribas propose un prêt à taux fixe de 0,99 % pour financer différents projets liés aux études, du logement au paiement des frais de scolarité. Le taux fixe permet d’envisager l’avenir sans mauvaise surprise, et les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Une somme pouvant aller jusqu’à 200 000 € ;
Remboursement des mensualités jusqu’à 12 ans ;
Une mise à disposition échelonnée des fonds, pratique pour répondre à des besoins répartis dans le temps.
Vous pouvez discuter d’un tel prêt avec un conseiller BNP Paribas, qui pourra déterminer avec vous la somme et le nombre de mensualités adaptées à votre situation. Attention toutefois : le taux de 0,99 % est uniquement disponible jusqu’au 30 septembre 2026.
Trois cartes au choix pour accompagner votre quotidien
Trois cartes physiques sont proposées dans le cadre de l’offre Esprit Libre de BNP Paribas :
Visa Classic : gratuite pendant un an dans le cadre de l’offre étudiante, avec paiements internationaux ;
Visa Origin : gratuite pendant un an dans le cadre de l’offre étudiante, avec contrôle du solde avant autorisation du paiement ;
Visa Premier : une carte premium comprenant notamment des garanties d’assurance et d’assistance à l’étranger.
Études à l’étranger : découvrir le monde l’esprit tranquille
Avoir l’esprit libre, c’est aussi pouvoir partir à l’étranger pour faire de nouvelles rencontres, étudier ou séjourner durant un semestre ou plus. Sur le plan financier, les voyages peuvent rapidement tourner au casse-tête : carte bancaire qui ne fonctionne plus, taux de change peu avantageux ou encore frais de commission qui s’accumulent.
Avec les services proposés par BNP Paribas, les étudiants peuvent bénéficier de plusieurs avantages :
Des retraits sans commission BNP Paribas dans les distributeurs des banques partenaires du réseau Global Network et de Global Alliance ;
Des solutions pour réaliser des virements internationaux dans de nombreuses devises ;
L’Option Travel, qui permet d’éviter les commissions BNP Paribas sur les paiements et retraits par carte à l’étranger. Elle est notamment proposée gratuitement aux 18-24 ans selon les conditions de l’offre en cours.
Ces services permettent ainsi de faciliter la gestion de son argent lors d’un séjour ou d’études à l’étranger, tout en conservant l’accès aux outils bancaires depuis l’application.
Conseiller dédié et application complète : l’idéal pour piloter ses finances
Récemment récompensée par les Euromoney Awards, BNP Paribas mise sur ses services numériques.
L’application Mes Comptes de BNP Paribas permet de réaliser les principales opérations du quotidien : effectuer des virements, consulter ses comptes ou encore suivre et catégoriser ses dépenses pour mieux piloter son budget. Le paiement mobile permet de régler certains achats sans avoir à sortir sa carte bancaire. Les étudiants peuvent également bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller humain sur rendez-vous.
Avec un prêt étudiant proposé à un taux fixe de 0,99 % jusqu’au 30 septembre 2026 et plusieurs services pensés pour le quotidien et les séjours à l’étranger, BNP Paribas cherche ainsi à accompagner les étudiants dans leurs premiers pas vers l’indépendance financière.
Jusqu’à 175€ d’avantages offerts pour toute première ouverture d’un compte BNP Paribas
Au-delà du prêt, une première ouverture de compte BNP Paribas avec une carte Visa Classic dans le cadre de l'offre Esprit Libre Référence s'accompagne d'un bonus de bienvenue pouvant atteindre 175 € :
- 80 € offerts pour toute première souscription à l'offre groupée de services Esprit Libre Référence, avec une carte Visa au choix (Visa Classic, Visa Origin ou Visa Premier) ;
- 1 an de gratuité sur les services essentiels Esprit Libre Référence.
De quoi réduire la facture bancaire sur la première année, au moment précis où les dépenses de rentrée s'accumulent.