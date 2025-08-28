La prime maximale de 150 € se compose de deux volets :

Une prime de bienvenue jusqu’à 80 € selon le montant de votre premier versement sur le compte :

30 € pour un versement de 1 à 49 €

50 € pour un versement de 50 à 299 €

80 € pour un versement de 300 € ou plus

Un bonus supplémentaire de 70 € si vous optez pour le service de mobilité bancaire EasyMove, qui simplifie le transfert de vos prélèvements et virements vers BoursoBank.

Autrement dit, avec un simple premier dépôt de 300 € et en activant EasyMove, vous recevez 150 € de prime directement sur votre compte.