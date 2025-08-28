Du jeudi 28 août 18h au lundi 1er septembre inclus, BoursoBank lance son Pink Week End et offre jusqu’à 150 € de prime aux nouveaux clients. Une opportunité rare pour bien commencer la rentrée !
Changer de banque à la rentrée, c’est l’occasion de simplifier ses finances et de profiter d’offres exclusives. Avec le Pink Week End BoursoBank, ouvert uniquement quelques jours, vous pouvez toucher jusqu’à 150 € de prime en ouvrant un compte bancaire en ligne et en utilisant le code PW150. Une façon simple et rapide de booster son pouvoir d’achat dès la rentrée.
Les 3 points forts de l’offre Pink Week End :
- Jusqu’à 150 € de prime de bienvenue, une somme rarement atteinte pour une ouverture de compte.
- Une offre limitée dans le temps : seulement du 28 août 18h au 1er septembre inclus.
- Des conditions simples : un premier versement et l’activation de la mobilité bancaire EasyMove suffisent.
Une prime attractive pour bien débuter chez BoursoBank
La prime maximale de 150 € se compose de deux volets :
Une prime de bienvenue jusqu’à 80 € selon le montant de votre premier versement sur le compte :
- 30 € pour un versement de 1 à 49 €
- 50 € pour un versement de 50 à 299 €
- 80 € pour un versement de 300 € ou plus
Un bonus supplémentaire de 70 € si vous optez pour le service de mobilité bancaire EasyMove, qui simplifie le transfert de vos prélèvements et virements vers BoursoBank.
Autrement dit, avec un simple premier dépôt de 300 € et en activant EasyMove, vous recevez 150 € de prime directement sur votre compte.
Pourquoi cette offre est une opportunité à saisir ?
Les primes bancaires sont fréquentes, mais elles dépassent rarement la barre des 100 €. Ici, BoursoBank propose une offre exceptionnelle et limitée dans le temps, parfaitement alignée avec la rentrée, période idéale pour revoir ses finances et démarrer avec un bonus de trésorerie.
L’avis Clubic sur l’offre Pink Week End BoursoBank
Chez Clubic, nous considérons BoursoBank comme la meilleure banque en ligne française, grâce à son application complète, ses frais réduits et son support client performant. Cette opération Pink Week End renforce son attractivité en ajoutant une prime très généreuse et accessible.
Nous apprécions particulièrement :
- La simplicité des conditions pour obtenir la prime (un versement et EasyMove)
- La souplesse de l’offre bancaire, sans frais cachés ni complexité inutile
- La générosité de la prime, rare sur le marché
- C’est une opportunité à ne pas manquer pour quiconque envisage de passer à une banque en ligne
- redeemPrime d'ouverture jusqu'à 120€
- credit_cardVisa (Welcome, Freedom, Ultim)
- account_balancePas de frais de compte (Welcome & Freedom)
- sentiment_dissatisfiedDécouvert : taux de 7% (autorisé)
- real_estate_agentPrêts : Immobilier, prêt personnel
En bref, avec jusqu’à 150 € offerts pour une simple ouverture de compte, le Pink Week End BoursoBank s’impose comme l’une des meilleures offres bancaires de cette rentrée. Mais attention : elle n’est valable que du 28 août 18h au 1er septembre inclus, avec le code PW150.