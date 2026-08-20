Le marché du stockage NVMe reste tendu depuis plusieurs mois, entre pénurie de composants et hausse des prix chez les fabricants historiques. Dans ce contexte, Netac, fabricant chinois coté en Bourse et spécialisé dans le stockage depuis plus de vingt ans, propose une alternative budget avec son SSD NV3000 en 500 Go, à retrouver sur cette fiche produit AliExpress au prix de 33,19 € avec le code FRNS03. Ce bon plan s'adresse avant tout aux étudiants et aux petits budgets qui cherchent à moderniser un PC vieillissant sans attendre une remise chez les grandes marques occidentales.

Seul vrai compromis à anticiper : des délais de livraison plus longs qu'un achat chez un distributeur français classique, un point à intégrer dans votre décision si vous avez besoin du disque rapidement.