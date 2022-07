Ne passez pas à côté de l'incroyable offre sur l'antivirus de Bitdefender pour les soldes !

S'il y a bien une suite antivirus qui ne fera pas pas l'impasse sur votre sécurité, c'est Bitdefender. Et cette offre Total Security en est l'incarnation. Que ce soit sous Windows, iOS, MacOS ou encore Android, vos smartphones, tablettes et autres PC seront efficacement protégés des menaces du Web. Malware, phishing, ransomware, spyware, Total Security 2022 fait front à vos côtés grâce à l'un des meilleurs taux de détection, mais aussi d'élimination du marché. Et grâce à son interface intuitive, Total Security 2022 ne s'arrête pas là et vous permet une prise en main rapide pour, par exemple, lancer vous-même une analyse de sécurité.

Ajoutons qu'avec Photon et ses 3 modes (Film, Jeu, Travail), Bitdefender détecte votre activité pour mieux s'adapter à vos besoins et ainsi maximiser les performances de vos appareils. Avec le VPN inclus (200Mo/j/appareil), soyez discret et faites fi des pirates du Web et autres traqueurs. Vous bénéficiez également d'un accès facilité pour le streaming, tandis que pour les soldes, Total Security 2022 est omniprésent grâce à une protection spécifique pour vos achats.