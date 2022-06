Avec cet antivirus, protégez vous des malwares à prix cassé (-60%) pour les soldes !

Qu'il s'agisse de virus, rançongiciels, logiciels espions et autres Chevaux de Troie ou même du phishing, Bitdefender vous arme avec sa solution Total Security 2022 contre tous les types de menaces, même les plus coriaces. Et dans un contexte d'achat parmi les plus importants de l'année, mieux vaut assurer vos arrières, et pour cela, Total Security 2022 comporte une protection spécifique pour tous vos achats et autres transactions bancaires, chez vous, comme connecté à un réseau Wi-Fi public par exemple.

De plus, comptez sur un maximum de fonctionnalités diverses pour protéger jusqu'à 5 appareils simultanément, qu'il s'agisse de smartphones (Android, iOS), tablettes (iPad) ou encore vos ordinateurs (macOS, Windows). Des protections spécifiques pour vos micros et webcams, de même qu'un anti-spam, un anti-traqueur ou encore un autopilot vous donnant des conseils sont compris.