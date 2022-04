Cybersécurité : l'une des meilleures solutions pour contrer les malwares, c'est Bitdefender !

Cette année encore, Bitdefender Total Security constitue l'une des meilleures offres du marché très concurrentiel des antivirus ! Et en plus, vous pouvez en faire profiter votre proche, puisque ce sont jusqu'à 5 appareils qui sont couverts avec une seule licence. Ainsi, les ordinateurs sous macOS et Windows, de même que les smartphones sous iOS et Android, peuvent en profiter.

Vous disposez tout d'abord d'une protection en temps réel contre les diverses formes de virus, y compris les rançongiciels, les logiciels espions et le phishing. Pour détecter les virus, Bitdefender fait vraiment partie des meilleurs. L'analyse des menaces est couplée par une protection réseau performante, et en plus, tout est pensé pour optimiser les performances de votre machine. Sous Windows, Bitdefender Photon maximise les paramètres pour se faire le plus discret possible, et des modes Jeu, Travail ou encore Film adaptent le fonctionnement de Bitdefender à votre activité. En somme, l'impact de votre antivirus est encore plus faible, sans renier sur l'efficience de la protection en temps réel.