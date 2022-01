CyberGhost VPN casse le prix de son abonnement à 1,89€/mois pendant 3 ans !

Chez Clubic, le VPN est un sujet régulièrement traité, testé et maîtrisé pour toujours vous proposer le meilleur. Notre comparatif 2022 est déjà sorti et met en lumière nos marques favorites. Et une fois n'est pas coutume, CyberGhost VPN figure dans notre Top 3 . Complet de par ses nombreuses fonctionnalités et performant grâce à ses 7384 serveurs partout dans le monde, ce VPN dispose d'un succès résolument légitime.

Avec des menaces toujours plus nombreuses et intrusives, équiper ses appareils d'un VPN permet de se prémunir des risques. CyberGhost VPN protège jusqu'à 7 appareils en simultanée et se paramètre rapidement et simplement. Soit une solution idéale pour les utilisateurs néophytes ou aguerris. Ce VPN se veut ainsi un excellent choix dès lors que l'on souhaite streamer, être anonyme sur un Wi-Fi public ou télécharger de façon sécurisée.