NordVPN vous gâte pour le Black Friday : pourquoi succombe-t-on à cette promotion immanquable ?

Quand on vous dit que NordVPN rime avec sécurité et simplicité, la question qui en découle naturellement est : comment est-ce possible ? Une solution ne doit-elle pas être une usine à gaz aux rouages des plus complexes pour vous offrir les meilleurs résultats ? NordVPN tord le cou aux préjugés et vous prouve qu'il est possible de vous proposer des technologies de pointe aisément compréhensibles et utilisables pour tout un chacun.

Cette notion d'accessibilité se traduit par la combinaison de la technologie NordLynx au protocole opensource VPN WireGuard. Le fin maillage des deux permet de profiter des atouts de confidentialité et de vitesse des 5200 serveurs répartis dans près de soixante pays dans lesquels vous pouvez vous connecter. Le protocole WireGuard, sans cesse amélioré, participe également à cette combinaison de sécurité et rapidité : moins de lignes de code (LoC) que la concurrence, un traitement facilité des données, et ainsi, moins de temps passé à réaliser des calculs informatiques.