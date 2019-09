VPN : 1 Français sur 5 affirme utiliser un réseau virtuel privé

De plus en plus d'utilisateurs veulent protéger leur vie privée en ligne

Les Français ont encore des progrès à faire

Source : Kaspersky

Aujourd'hui, naviguer sur le Web via son adresse IP, son propre réseau local ou en Wi-Fi dans les zones publiques peut être dangereux, tant pour nos données personnelles que pour nos machines, exposées aux attaques. Ainsi, la solution du, le réseau virtuel privé, constitue une excellente alternative pour s'offrir une connexion sécurisée. Alternative privilégiée par une masse d'utilisateurs qui grossit de plus en plus.Selon une étude menée par Kasperksy, les Français sont - heureusement - frappés par une réelle prise de conscience des dangers du numérique. Ils ne sont, que ce soit en ou hors ligne. Si vous êtes nombreux sur Clubic - en tout cas nous l'espérons - à être sensibles à ces enjeux,. Il y a donc un réel désir, une réelle volonté de se protéger.Et c'est tout naturellement que ce besoin des Français de se sentir protégés dans leur navigation se transforme en gain de popularité et en utilisation des fameux VPN.. Ce qui représente des millions d'utilisateurs. L'exercice de pédagogie est pourtant loin d'être terminé, puisqueParmi les Français ayant fait le choix d'utiliser un VPN, 68 % se tournent vers des offres gratuites. Pour une majorité d'entre eux,. Pouvoir utiliser des services ou avoir accès à des sites indisponibles en France (25 %) sont aussi des motivations crédibles. Dans le monde, 32 % des 16-34 ans utilisent un VPN. Cette proportion diminue logiquement avec l'âge (28 % des 35-44 ans et 18 % des 45-54 ans).Concernant le pourcentage de Français déclarant utiliser un VPN, avec 20 %, la France fait presque office de mauvais élève en la matière. De manière générale,, tout comme l'Amérique du Nord (21 %). Viennent ensuite l'Amérique du Sud (31 %) et l'Asie-Pacifique (50 %), décidément très au fait des préoccupations technologiques.