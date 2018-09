Des failles dans des services de VPN populaires

NordVPN et ProtonVPN compromis par des failles de sécurité

Lire aussi :

Quel est le meilleur VPN en 2018 ?

Les VPN sont des outils très prisés, que ce soit sur les PC ou les appareils mobiles. Ils permettent de sécuriser le transit d'information entre l'utilisateur et les divers services sur le Net grâce à un tunnel chiffré. Cette sécurité est cependant mise en cause par la découverte de deux importantes failles.Découvertes par les chercheurs de Cisco Talos, ces deux failles de sécurité concernent les clients, qui sont deux services très prisés par les utilisateurs. Ces deux brèches permettent aux pirates, via la création d'une ligne de commande, d'exécuter du code malveillant sur les machines Windows.Ces deux failles - nommées CVE-2018-3952 et CVE-2018-4010 - sont similaires à une autre découverte en début d'année par VerSprite. Cette dernière avait été patchée, mais les chercheurs de Cisco Talos ont réussi à contourner le fix.Les représentants de ProtonVPN ont indiqué qu'aucune preuve de hack à grande échelle n'avait été trouvée, ces failles étant difficiles à exploiter. Les équipes de NordVPN et ProtonVPN ont été avisées des nouvelles découvertes des équipes de sécurité. Nous vous recommandons defavoris dès que les nouvelles versions seront disponibles.